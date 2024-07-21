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Насте Ивлеевой закрыли выезд из страны

SHOT: Ивлеевой закрыли выезд из России из-за долгов перед налоговой

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nastyaivleeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогеру Анастасии Ивлеевой закрыли выезд из России из-за долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, Ивлеева задолжала налоговой 20,9 млн руб. и ее уже разыскивают приставы.

Как пишет SHOT, в случае если блогер захочет покинуть страну, ее остановят пограничники, после чего ей будет отказано в выезде.

18 июля сообщалось об аресте автомобиля Ивлеевой Lamborghini Urus, который она купила в прошлом году за 40 млн руб. На авто наложили запрет на регистрационные действия — теперь она не может продать спорткар, но не лишена возможности ездить на нем.

В июне ФНС заблокировала счета блогерши из-за долгов в размере 11,3 млн рублей.

Анастасия Илеева наиболее известна как Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-блогер и ведущая телепередачи «Орел и решка». В декабре 2023 года она организовала «голую» вечеринку, после которой ее обвинили в пропаганде нетрадиционных ценностей.

Ранее против Ивлеевой возбудили дело за неуплату налогов.

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