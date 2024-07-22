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Путин подписал закон, позволяющий тратить маткапитал на строительство домов

Путин подписал закон об использовании маткапитала на строительство частных домов

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Shutterstock/FOTOGRIN

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий тратить материнский капитал на индивидуальное жилищное строительство. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отныне средства маткапитала могут быть потрачены на строительство дома по договору строительного подряда. Их будут направлять на счет эскроу, бенефициаром которого указаны юрлицо или индивидуальный предприниматель, занимающиеся строительством. Если договор прекращается, средства возвращаются обратно.

В законе указано, что у подрядчика должны быть аккаунт в Единой информационной системе жилищного строительства и аккредитация банка.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 28 октября 2023 года и прошел три чтения к 4 июля 2024 года. Совет Федерации одобрил его 17 июля. Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

С 1 февраля 2024 года сумма маткапитала на первого ребенка составляет 630 тысяч рублей, на второго и последующих детей — 833 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме предложили разрешить тратить материнский капитал на автомобиль.

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