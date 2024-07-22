Путин подписал закон об исключении из ведения МВД ряда правонарушений

Президент России Владимир Путин поставил подпись под законом, которым из ведения органов внутренних дел исключается некоторые административные статьи. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, из полномочий МВД РФ исключаются ряд составов административных правонарушений в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, охраны собственности и окружающей среды, природопользования и обращения с животными, в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, на транспорте, в области предпринимательской деятельности и некоторых других.

В июне Путин подписал закон об обеспечении пользователям поисковых систем права на забвение в интернете.

В том же месяце президент России поставил подпись под законом о легализации российских и иностранных официальных документов территориальными органами МИД РФ и закон об истребовании личных документов.

Ранее в России смягчили ответственность за нарушение авторских прав.