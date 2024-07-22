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Журналистку Курмашеву приговорили к 6,5 года колонии

Верховный суд Татарстана приговорил журналистку Курмашеву к 6,5 года колонии

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Радио Свобода (организация включена Минюстом в список иноагентов)

Верховный суд Татарстана приговорил редактора радиостанции «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) Алсу Курмашеву к 6,5 года колонии по делу о военных «фейках». Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на запись судебного заседания.

Отмечается, что дело рассматривали в закрытом режиме.

Курмашева является гражданкой США и РФ, до мая 2023 года она постоянно проживала в Праге, но приехала в Россию из-за «неотложной семейной необходимости». В июне прошлого года Курмашеву задержали при попытке вылететь в Чехию, изъяли оба паспорта и оштрафовали за неуведомление о втором гражданстве. Она оставалась в России в ожидании возвращения документов, пока ее вновь не задержали в октябре. В Кремле, комментируя задержание Курмашевой, заявили, что в РФ нет никакой кампании по преследованию граждан США.

Ранее суд в Екатеринбурге приговорил журналиста WSJ Гершковича к 16 годам колонии.

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