Россиянам рассказали, как избежать заражения «зудом купальщиков»

Россиянам важно избегать купания в водоемах с большим количеством уток, чтобы не заразиться «зудом купальщиков» или церкариозом. Об этом НСН рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Он уточнил, что личинки церкария живут в стоячей воде, температура которой выше 20 градусов, поэтому заражение обычно происходит летом. По его словам, чаще всего церкарии не вызывают никаких симптомов, однако, они могут проникать под кожу и вызывать сыпь и сильный зуд. Эксперт добавил, что их личинки встречаются не только в запрещенных для купания водоемах.

«Церкарии могут быть и в воде, где официально можно купаться, ведь никто специально не вылавливает моллюсков. В организованных местах для купания существует определенный санитарный надзор, а в диких или запрещенных местах этого нет. Лучше отдавать предпочтение купанию в разрешенных местах», — заключил Викулов.

Педиатр, врач-инфекционист «СМ-Клиника» Мария Рыбалко до этого рассказала «Газете.Ru», что, по оценкам ВОЗ, от 80 до 85% инфекционных заболеваний имеют водные пути передачи. По словам врача, кроме распространенных вирусных и бактериальных кишечных инфекций, таких как энтеровирусная инфекция, ротовирусные инфекции, вирусный гепатит А, сальмонеллез, шигеллез, наиболее неприятными и опасными могут оказаться ряд возбудителей.

Ранее в России оценили, могут ли домашние животные купаться на общественных пляжах.