В Якутии эвакуируют жителей села Киенг-Кюель из-за лесных пожаров

В Якутии эвакуируют жителей арктического села Киенг-Кюель из-за лесных пожаров. Об этом сообщает региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

«Из-за сильной задымленности из поселения Белая Гора в село Киенг-Кюель Абыйского района вылетел Ми-8 МЧС России для отселения 17 человек», — говорится в сообщении.

По данным чрезвычайного ведомства, леса горят на удалении 6,8 километра от села. В МЧС по Республики Саха (Якутия) уточнили, что прямой угрозы перехода лесного пожара на населенный пункт нет.

В ведомстве добавили, что отселение местных жителей производится в превентивных целях для двух маломобильных граждан, с ними в сопровождении два человека и 13 детей.

Незадолго до этого проводилась эвакуация части жителей села Оргет в Якутии из-за угрозы лесного пожара. Площадь лесного пожара составляет 5,7 тысячи гектаров и находится на расстоянии шести километров к югу от села. На тушение пожара задействованы 47 человек и пять единиц техники.

Ранее самолеты-амфибии вылетели на тушение лесных пожаров в Якутии.