Главного редактора «Скат media» и координатора движения «Весна» арестовали заочно

Басманный суд Москвы заочно арестовал главного редактора «Скат media» Льва Гяммера и координатора движения «Весна» Глеба Кондратьева. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Согласно информации Telegram-канала, Гяммера и Кондратьева признали виновными в организации экстремистского сообщества, реабилитации нацизма, создании некоммерческой организации (НКО), посягающей на личность и права граждан, распространении фейков о ВС РФ и публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении.

До этого следственный комитет завел дело о дискредитации Вооруженных сил России против бывшей эко-активистки Евгении Чириковой (признана в РФ иностранным агентом).

Ранее в России заблокировали счета компании писателя Дмитрия Глуховского (признан в РФ СМИ-иноагентом).