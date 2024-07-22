В Турции призвали лишить гражданства патриарха Варфоломея

Заместитель главы турецкой оппозиционной партии ATA Эмин Фахир Гюр призвал лишить гражданства Турции Константинопольского патриарха Варфоломея в связи с его антитурецкой деятельностью. Слова депутата приводит РИА Новости.

Патриарх принял участие в конференции по Украине, прошедшей 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке. Турция потребовала от организаторов мероприятия убрать греческий патриархат Стамбула из списка подписантов итоговой декларации. На сайте МИД Швейцарии, в котором представлены сторонники коммюнике, отдельно было прописано: «Греческий патриархат Стамбула присутствовал на саммите в качестве наблюдателя и поддерживает принципы, изложенные в Совместном коммюнике».

Депутат Гюр заявил, что основной задачей патриарха Варфоломея и американского архиепископа Константинопольской православной церкви Элпидофора — это служение своим паствам, однако в последнее время они «зашли слишком далеко».

Парламентарий подчеркнул, что невозможно, чтобы Варфоломей и Элпидофор выступали на международных аренах с антитурецкими заявлениями и высказывали мнение о Турецкой Республике и Турецкой Республике Северного Кипра.

По мнению политика, необходимо напомнить этим лицам, что они являются представителями духовенства, и необходимо предостеречь их от антитурецкого поведения.

«Если же они, несмотря на эти предупреждения, продолжат свою деятельность в том же духе, то обоих нужно лишить турецкого гражданства, а Варфоломея отстранить от его должности в Фенере», — заявил Гюр.

Депутат подтвердил, что одним из поводов для такого призыва стало участие Константинопольского патриарха в конференции по Украине в Швейцарии.

Ранее Швейцарию обвинили в отходе от нейтрального статуса.