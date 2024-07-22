Отец и сестра курганского бойца СВО судятся друг с другом из-за выплат

В Шадринске Курганской области рассматривается иск, поданный сестрой бойца СВО Дениса П., который не вернулся из зоны боевых действий, в отношении их общего отца. Об этом пишет Ura.ru.

Женщина требует лишить его права на получение удостоверения члена семьи ветерана и «гробовых» выплат. Сестра утверждает, что их отец покинул семью, когда ее брату было всего девять лет, и с тех пор не проявлял интерес к жизни детей. Он не реагировал на пропажу сына, не явился на прощание, но затем обратился за выплатами.

Сестра бойца рассказала о том, как после развода родителей семья оказалась без жилья, а отец создал новую семью, не поддерживая контакт с детьми. Ее брат служил в армии, вернулся к сестре, но после этого столкнулся с трудностями и проблемами, включая пребывание в пенитенциарном учреждении.

Сестра оказывала ему поддержку, но после того, как он не вернулся из зоны СВО, она решила подать иск против отца.

Суд начал опрос свидетелей, следующее слушание запланировано на конец августа 2024 года.

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