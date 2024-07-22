В России появились специалисты по трудоустройству, как у футболистов

Новый тренд на работу мечты через агента пришел в Россию этим летом. Россиянам предлагают найти высокооплачиваемую работу, заключив контракт с менеджером по трудоустройству, согласно которому с каждой зарплаты придется платить ему процент в течение нескольких лет. Выгодна и не опасна ли такая схема, «Газете.Ru» рассказали специалисты по карьере и образованию в России: директор карьерно-образовательной платформы «ШБЗ» Тимофей Фокин и основатель компании по трудоустройству «Профессиональные лидеры» Михаил Окунев.

По словам Окунева, карьерные агенты работают по аналогии с футбольными агентами. Находят высокооплачиваемую работу соискателю, а за свои услуги берут процент с каждой зарплаты в течение 2-3 лет.

«Например, есть классный специалист, он занимается развитием своих компетенций, а мониторить сайты вакансий и ходить по бесконечным собеседованиям он не хочет. Сейчас, чтобы трудоустроиться в хорошую компанию, нужно пройти минимум три собеседования — с hr-специалистом, руководителем отдела и директором. Плюс учитываем время на выполнение тестовых заданий. Получается, что это полноценная работа по поиску работы. Еще и зарплату нужно выбить хорошую, а не все умеют вести переговоры по этому вопросу. Всеми этими моментами и занимаются агенты, не привлекая соискателя», — прокомментировал он.

Как отметил Фокин, услуга становится популярной среди высококлассных специалистов с большим опытом и среди новичков, часто среди выпускников ведущих вузов.

«У них есть знания, ум, желание трудиться и развиваться, но так как опыта нет — зарплату им предлагают часто смешную. Но мы-то понимаем, что таким ребятам нужно полгода, и они начнут давать реальные результаты, и вот попробуй после такого специалиста пригласи на работу за адекватную цену. Умные работодатели уже поняли, что с человеком нужно договариваться о зарплате, пока он не словил звезду. А это в современных реалиях происходит очень быстро. Грамотный агент проводит тестирование, показывает работодателю все плюсы начинающего специалиста за несколько минут и аргументирует, почему нужно неопытному сотруднику платить сразу хорошо. Но тут важно иметь дело только с теми агентами, которые давно работают на рынке и хорошо знают руководителей крупных компаний, иначе агент будет долго обивать пороги компаний», — рассказал Фокин.

Михаил Окунев подчеркнул, что заключать контракты с такими агентами опасно.

«Опасно, потому что два года — это серьезный срок, может многое измениться в жизни. Поэтому, если решили работать с агентом, соблюдаем 3 правила. Первое — изучаем отзывы об агенте, стараемся искать агента по сарафанному радио. Второе — детально разбираем договор, там должны быть учтены форс-мажоры. Третье — считаем деньги. Смотрим, сколько вы зарабатываете сейчас и насколько больше предлагает агент», — объяснил он.

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