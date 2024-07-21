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В Анапе частично восстановили подачу электроэнергии

Мэрия Анапы: в городе частично восстановили электроснабжение

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Телеграм-канал «Мэрия Анапы»

В Анапе частично восстановлена подача электроэнергии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

Ранее электроснабжение в Анапе было нарушено из-за аномальной нагрузки на сети в связи с жарой.

«Заменено оборудование, электроэнергия восстановлена», — пояснили в администрации.

Там добавили, что люди, перекрывшие пересечение улиц Шевченко и Ивана Голубца из-за отсутствия электричества в городе, разошлись.

В субботу в пресс-службе мэрии Анапы заявляли, что около 10 тысяч жителей в городе, а также в Супсехе, Гай-Кодзоре, Варваровке остаются без света из-за нагрузок, вызванных жаркой погодой. Было установлено дизель-генерирующее оборудование в центральной части курорта. В восстановлении потребительской подстанции на улице Калинина оказывает содействие АО «Электросети Кубани».

Также 20 июля жители Краснодара вышли на стихийный митинг из-за долгих перебоев с электричеством в 40-градусную жару: они заблокировали дорогу с требованием «дать свет».

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что жители Анапы перекрыли дорогу из-за отсутствия электричества.

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