В Амурской области разыскивают виновных в погромах на двух местных кладбищах

В Амурской области разыскивают виновных в осквернении мест захоронения и надмогильных сооружений. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В этом месяце от рук неизвестных вандалов пострадали памятники на двух кладбищах в Константиновском районе. Жители сел Коврижка и Октябрьское увидели, что погосты их усопших родственников разрушены, когда пришли навестить могилы близких.

Как уточняется, злоумышленники повредили надгробия и сорвали фотографии с могильных камней. После этого следователи возбудили дело о вандализме. Хулиганов ищут, их мотивы пока остаются неизвестными. Ход расследования стоит на контроле у прокуратуры.

До этого сообщалось, что «ясновидящей» из Ставрополья грозит наказание за проведение обрядов на кладбище.

Ранее безработный юноша повредил памятник на кладбище в Калининградской области, потому что не нашел рядом сладостей.