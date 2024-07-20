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При обстреле Херсонской области со стороны ВСУ пострадала женщина

Сальдо: мирная жительница ранена в Новой Каховке при обстреле со стороны ВСУ

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мирная жительница получила ранение в Новой Каховке в Херсонской области в результате минометного обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«В результате варварской атаки противника пострадала женщина 1957 года рождения», — написал он.

Пострадавшая с осколочными ранениями доставлена в больницу Каховки.

18 июля сообщалось, что украинские войска обстреляли пожарных в Каменке-Днепровской в Запорожской области. По информации ведомства, 18 июля в населенном пункте после атаки дрона ВСУ загорелся жилой дом и сухая трава. Чтобы потушить пожар, на место происшествия выехали сотрудники МЧС. Пока спасатели готовились начать ликвидацию возгорания, они заметили еще один дрон.

13 июля схожий инцидент произошел в селе Верхняя Криница. Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на бригаду МЧС, которая тушила пожар. Пострадал один из спасателей — его доставили в больницу, рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

Ранее российские средства ПВО сбили 308 украинских БПЛА за неделю.

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