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В Свердловской области пенсионерка переехала с вещами в мэрию из своего аварийного жилья

На Урале пенсионерка решила переехать в местную мэрию из своего аварийного дома

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Телеграм-канал «Ural Mash»

В Свердловской области 65-летняя женщина, живущая в аварийном доме, собралась переезжать в местную мэрию. Об этом сообщает Ural Mash.

Жительница села Таватуй приехала с визитом в администрацию Невьянска и заявила, что готова поселиться в здании мэрии, если власти не предоставят ей в ближайшее время новое жилье. С собой она привезла полотенце, мочалку и тапочки.

«Девятый год дом под снос, ветхое жилье, квартиру не дают. Каждый год обещали, сейчас каждый месяц обещают. В апреле должны были переселить, но не переселяют, и до сих пор неизвестно, дадут или не дадут жилье», — пожаловалась пенсионерка.

Чиновники обсудили с женщиной ситуацию и выпроводили ее обратно, не дав никаких гарантий. Глава города заявил, что пенсионерка может рассчитывать на заселение ближе к зиме.

До этого Telegram-канал писал, что от стресса у пенсионерки, уставшей ждать переезда, случился инсульт, и прошлую зиму она провела в больнице.

По имеющейся информации, новый дом в Невьянске не сдали вовремя из-за проблем с газификацией. Однако непонятно, почему женщина не сможет въехать в квартиру в ближайшее время, ведь чиновники должны принять многоэтажку уже на днях.

Ранее в Саратовской области женщина упала в подвал из-за обрушения пола в ванной.

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