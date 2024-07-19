Член ОП РФ объяснил причины блокировки YouTube-каналов иностранцев, поддержавших Россию

Западная цензура не может позволить того, чтобы Россия ассоциировалась с чем-то положительным. Поэтому видеохостинг YouTube блокирует не только каналы россиян, но и иностранцев, придерживающихся пророссийских взглядов. Об этом заявил эксперт регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), резидент проекта «Телега Online» и блогер Илья Гогуа.

Он отметил, что YouTube «по надуманным причинам либо вовсе без них» блокирует даже каналы, авторы которых создают исключительно развлекательный контент.

С его мнением согласился эксперт РОЦИТ, журналист, блогер, медиаэксперт Георгий Лобушкин.

«Когда YouTube за секунду перечеркивает все твои достижения и плоды тяжелой работы — это очень неприятно. Главное — видеохостинг это делает без объяснения причин и с явно русофобским подходом», — заявил эксперт.

Член Общественной палаты РФ, блогер, писатель Дмитрий Пучков считает, что «объективность YouTube всегда была под большим вопросом».

«Платформа чуть ли не прямым текстом говорила, что есть два мнения — мое и неправильное. И понять блокировку тех, кто касается политики, тоже можно. Но бан развлекательных каналов про РФ говорит уже о настолько сильном страхе перед правдой, что недопустимой становится сама мысль о том, что Россия справляется с санкциями, а месячные платежи за газ дешевле чашки кофе», — сказал Пучков.

Ранее сообщалось, что YouTube начал удалять иностранные каналы, позитивно рассказывающие о России.

В комментарии «Известиям» американский блогер Саша Йост, чей канал под названием Sasha Meets Russia был заблокирован платформой в конце июня, заявила, что никаких предупреждений от YouTube она не получала.

Об этом же изданию сообщила американская журналистка Фиорелла Изабель, развивавшая канал Fiorella In Moscow, который также был заблокирован.