«Аэроэкспресс» перестанет ходить в аэропорт Внуково с 1 августа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что «Аэроэкспресс» сосредоточится на развитии маршрутов в Шереметьево и Домодедово, а также на развитии автобусного экспресс-сообщения с аэропортами. При этом железнодорожное сообщение между Киевским вокзалом и этим аэропортом сохранится. Маршрут будет обслуживаться Центральной пригородной пассажирской компанией.

В сентябре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин открыл последние станции Солнцевской линии столичного метрополитена — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». Строительство участка Солнцевской линии метро длиной 4,9 км с двумя станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» стартовало в октябре 2019 года. Почти за 4 года транспортный проект был завершен.

Директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константин Трофименко заявил, что продление Солнцевской линии до Внуково дало мощный импульс для увеличения темпов социально-экономического развития Новой Москвы и района Внуково.

Ранее в московском аэропорту открыли курительные комнаты.