В СПЧ предположили, что Гершковича обменяют «в ближайшее время»

Репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которого суд в Екатеринбурге приговорил к 16 годам колонии, могут обменять в ближайшее время. Об этом «Газете.Ru» заявила член совета по правам человека при президенте (СПЧ) Ева Меркачева. Она также назвала приговор для журналиста невероятно жестким и предположила, что обмен состоится после перевода в колонию.

«Считаю, что его обменяют в ближайшее время. Основания для этого: то, что говорил президент, ему задавали вопрос про Эвана. Второе: The Wall Street Journal — одно из известнейших изданий во всем мире, они очень активные, они не оставят своего журналиста просто так, и они будут добиваться от правительства Америки всего возможного, чтобы обмен состоялся как можно скорее. Поэтому они будут давить на американское правительство. И то пойдет на любые предложения, которые поступят в ответ на их идею об обмене, который поступит от российской власти. А сам приговор невероятно жесткий, очень жесткий. К сожалению, у меня много сомнений по поводу того, что апелляция этот приговор изменит. Я думаю, что он останется таким же, и полагаю, что его отправят в колонию. То есть скорее всего обмен произойдет, когда он уже будет в колонии. Почему я делаю такой вывод? Опираюсь на опыт прошлых обменов иностранных заключенных», — сказала она.

19 июля Свердловский областной суд вынес приговор журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу по уголовному делу о шпионаже. Гершкович получил 16 лет колонии строгого режима. Обвинение запрашивало для него 18 лет. В ходе судебных прений Гершкович не признал свою вину.

Журналиста задержали в конце марта 2023 года в Екатеринбурге. Ему вменили нарушение по статье о шпионаже. По версии ФСБ, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которая составляла государственную тайну. Заседания проходили в закрытом от публики и журналистов режиме, приговор был перенесен на более ранний срок.

В феврале этого года Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что обмен Гершковича возможен при встречном движении Соединенных Штатов. Путин говорил, что российские и американские службы обсуждают эту тему.

Ранее Дональд Трамп пообещал освободить Гершковича, если победит на выборах.