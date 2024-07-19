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МВД Армении уточнило, что под Ереваном разбился Як-52, а не Ан-2

МВД Армении: утром под Ереваном разбился самолет Як-52, а не Ан-2

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Shutterstock

Утром 19 июля под Ереваном разбился не Ан-2, а самолет Як-52. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Армении.

«Предварительно сообщалось о модели самолета Ан-2. По подтвержденным данным, это был самолет Як-52», — отметили в ведомстве.

В 8:30 мск в МВД поступили данные, что вблизи города Егвард в 18 км от Еревана потерпел крушение самолет Ан-2. Минобороны Армении заявляло, что упавший воздушный борт был учебно-тренировочным и состоял на балансе военного ведомства. К месту ЧП направилась оперативная группа. Работы по ликвидации последствий координирует исполняющий обязанности замглавы МВД Егор Карапетян.

Днем 10 июля легкомоторный самолет Cessna-172 совершил жесткую посадку в районе палаточного лагеря у поселка Камское Устье в Татарстане. Воздушное судно выполняло экскурсионный полет, а на его борту находились четыре человека, в числе которых был один несовершеннолетний. При падении самолет загорелся.

Ранее в Новосибирске самолет прервал взлет из-за сигнала об открытии двери.

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