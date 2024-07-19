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Росфинмониторинг за год внес в 1,5 раза больше лиц в список экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов 1,5 тысячи лиц

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Depositphotos

Росфинмониторинг с января по июнь 2024 года внес в перечень террористов и экстремистов около 1,5 тысячи лиц, что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росфинмониторинга.

В ведомстве уточнили, что этот рост связан с повышением показателя включаемости в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются данные об их причастности к указанному виду деятельности.

На прошлой неделе в электронной базе данных Государственной думы появился законопроект правительства, направленный на борьбу с финансированием экстремистской деятельности в рамках действующего законодательства. В случае принятия законопроекта в список экстремистов могут быть внесены граждане, которые совершали преступления по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, а также направленные на нарушение территориальной целостности России.

В Росфинмониторинге пояснили, что попадание в список экстремистов не будет грозить за деяния небольшой тяжести.

Ранее Росфинмониторинг попросил предоставлять ему дополнительные данные лиц из списка террористов.

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