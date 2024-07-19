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Пирсинг в ухе обезобразил лицо 48-летней женщины

The Sun: жительница США после пирсинга в ухе вынуждена жить с жаром на лице

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Shutterstock

Жительница Южной Каролины в США Лара Авальт рассказала, что из-за пирсинга в ухе она вынуждена жить с ощущением постоянного жара на лице. Об этом пишет издание The Sun.

В апреле 2022 года Авальт проколола хрящ на ухе, а через два дня после этого оно покраснело, стало теплым на ощупь и опухло. Впоследствии покраснение распространилось на щеку женщины, а через две недели охватило все лицо, шею и левое ухо.

По словам Авальт, в течение двух лет она могла есть только холодную пищу из-за ощущения постоянного жара и не выходила из дома, чтобы солнечные лучи не попадали на кожу. Снять боль и жар ей помогали пакеты со льдом и вентиляторы, однако даже спустя время ее кожа имеет красный цвет и сильно болит.

«Боль невыносима. У меня такое чувство, будто я горю, словно мое лицо находится перед духовкой», — сказала женщина, добавив, что реакция начала распространяться на ноги и руки.

Врачи диагностировали у Авальт эритромелалгию, которую спровоцировала плесень, размножившаяся в доме женщины и попавшая в прокол на ухе. На ремонт и дезинфекцию дома потребовалось 10 месяцев.

В апреле доктор медицинских наук, главный врач «ИНВИТРО-Москва» Сергей Хомяков рассказывал «Газете.Ru», что пирсинг не рекомендуется делать при обострении хронических заболеваний, повышенной температуре тела на фоне ОРВИ и других заболеваний в активной фазе, а также при серьезных психических диагнозах.

Ранее врач оценила эффективность пирсинга для лечения мигрени.

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