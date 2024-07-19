В Улан-Удэ грузовик опрокинулся на трамвайные пути

В Улан-Удэ произошла авария с участием грузовика. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на улице Ключевой. На кадрах заметно, как грузовик врезается в легковой автомобиль, после чего падает на рельсы и песок из кузова высыпается на дорогу. В аварии никто не пострадал.

По предварительным данным, водитель машины Toyota неудачно перестроился перед грузовиком.

«После произошедшего он покинул место ДТП и в настоящее время разыскивается полицейскими», — поделились в ведомстве.

До этого в Курской области грузовик стал виновником аварии с участием поезда. Известно, что водитель выехал на пути несмотря на то, что в этот момент недалеко находился состав. Машинист попытался затормозить, но у него это не получилось.

Во время аварии никто не пострадал. В ДТП поезд с рельсов не сошел, но на нем появились серьезные повреждения.

Ранее двое эстонцев выехали на оживленный перекресток не вставая с дивана.