Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Число звонков от мошенников упало в 5 раз после ударов РФ по объектам на Украине

Mash: удары РФ по объектам на Украине снизили число звонков от мошенников

close
100%
Depositphotos

Мошенники стали в 2-5 раз реже звонить гражданам России после того, как войска РФ атаковали электростанции в ряде городов Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Силовики рассказали, что жалоб на мошенников стало поступать меньше сразу после того, как в крупных городах по типу Днепра из-за ударов по объектам энергетики стали отключать свет. Отмечается, что именно в таких населенных пунктах обычно располагаются кол-центры, из которых россиянам звонят злоумышленники.

До этого сообщалось, что мошенники обманули бывшего заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 66-летнего Александра Кима на 22 млн руб. после того, как убедили его в том, что он спонсирует Вооруженные силы Украины (ВСУ).

28 мая стало известно, что профессор НИИ из Петербурга отправил деньги мошенникам, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Средства мужчины якобы нужно было обезопасить, для этого его убедили перейти по ссылке в мессенджер. Россиянин перешел по ссылке, после чего с его карты списались 269 тыс. руб.

Ранее спикер Совфеда рассказала, что ее пытались обмануть мошенники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами