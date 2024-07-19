Число звонков от мошенников упало в 5 раз после ударов РФ по объектам на Украине

Мошенники стали в 2-5 раз реже звонить гражданам России после того, как войска РФ атаковали электростанции в ряде городов Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Силовики рассказали, что жалоб на мошенников стало поступать меньше сразу после того, как в крупных городах по типу Днепра из-за ударов по объектам энергетики стали отключать свет. Отмечается, что именно в таких населенных пунктах обычно располагаются кол-центры, из которых россиянам звонят злоумышленники.

До этого сообщалось, что мошенники обманули бывшего заместителя губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 66-летнего Александра Кима на 22 млн руб. после того, как убедили его в том, что он спонсирует Вооруженные силы Украины (ВСУ).

28 мая стало известно, что профессор НИИ из Петербурга отправил деньги мошенникам, которые представились сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ. Средства мужчины якобы нужно было обезопасить, для этого его убедили перейти по ссылке в мессенджер. Россиянин перешел по ссылке, после чего с его карты списались 269 тыс. руб.

Ранее спикер Совфеда рассказала, что ее пытались обмануть мошенники.