Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Семейная пара получила сроки за салфетки со стихами в «Ленте»

Художница и ювелир получили сроки за салфетки со стихами в петербургской «Ленте»

close
100%
Depositphotos

В Санкт-Петербурге первый Западный окружной военный суд признал супругов — художницу Анастасию Дюдяеву и ювелира Александра Доценко — виновными в призывах к терроризму (ч. 1 ст. 205.2 УК) из-за салфеток с надписями на украинском языке в супермаркете «Лента». Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Анастасия Дюдяева была приговорена к трем годам и шести месяцам колонии-поселения, а ее мужу было назначено три года заключения. Прокуратура требовала для обоих по четыре года колонии общего режима.

Супругов задержали в январе в их доме в поселке Тайцы в Ленинградской области при участии ФСБ и ОМОНа после жалобы посетителей магазина. По информации «Фонтанки», две женщины обнаружили салфетки со стихами, посвященными Степану Бандере, среди продуктов из «Ленты» на Таллинском шоссе.

В стихах поздравляли с новогодними праздниками и рассказывали о событиях в Украине, а некоторые надписи призывали к действиям против президента РФ Владимира Путина.

По версии следствия, авторами салфеток стали Дюдяева и Доценко, которых занесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Супруги отрицали свое участие, утверждая, что просто делали покупки в магазине.

Ранее МВД России объявило в розыск журналистку Светлану Прокопьеву (признана в РФ иностранным агентом).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами