Семейная пара получила сроки за салфетки со стихами в «Ленте»

В Санкт-Петербурге первый Западный окружной военный суд признал супругов — художницу Анастасию Дюдяеву и ювелира Александра Доценко — виновными в призывах к терроризму (ч. 1 ст. 205.2 УК) из-за салфеток с надписями на украинском языке в супермаркете «Лента». Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Анастасия Дюдяева была приговорена к трем годам и шести месяцам колонии-поселения, а ее мужу было назначено три года заключения. Прокуратура требовала для обоих по четыре года колонии общего режима.

Супругов задержали в январе в их доме в поселке Тайцы в Ленинградской области при участии ФСБ и ОМОНа после жалобы посетителей магазина. По информации «Фонтанки», две женщины обнаружили салфетки со стихами, посвященными Степану Бандере, среди продуктов из «Ленты» на Таллинском шоссе.

В стихах поздравляли с новогодними праздниками и рассказывали о событиях в Украине, а некоторые надписи призывали к действиям против президента РФ Владимира Путина.

По версии следствия, авторами салфеток стали Дюдяева и Доценко, которых занесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Супруги отрицали свое участие, утверждая, что просто делали покупки в магазине.

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