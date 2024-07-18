Политолог назвал межнациональное согласие основой российского государства

Межнациональные и межрелигиозные отношения в России демонстрируют устойчивость, несмотря на попытки коллективного Запада дестабилизировать ситуацию извне. К такому выводу пришли участники круглого стола «Межнациональное единство как основа развития России», состоявшегося на площадке пресс-центра информагентства «Россия сегодня». Об этом сообщили в пресс-службе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), организовавшего мероприятие.

По мнению политолога Александра Асафова, оппоненты России «всеми возможными инструментами пытаются создать точки раскола». Однако единство народов России является одной из традиционных ценностей.

Эта ценность разделяется представителями всех традиционных конфессий России, подчеркнул эксперт.

«Тот героизм представителей всех национальностей, которые воины показывают на СВО, это прямая демонстрация того самого национального единства», — отметил Асафов.

Руководитель департамента политических исследований Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Михаил Мамонов констатировал, что в оценках межнациональных отношений преобладают позитивные оценки.

Для подтверждения своих слов он поделился результатами исследований, посвященных вопросам межнациональных отношений.

Согласно проведенному ВЦИОМ исследованию, 79% россиян оценивают отношения между людьми разных национальностей как либо доброжелательные, либо спокойные и бесконфликтные. 81% заявили в ходе опроса, что они не испытывают негативных эмоций к представителям других национальностей, уточнил эксперт.

О том, что отношения между народами внутри России демонстрируют устойчивость, заявил также член Совета при президенте РФ по правам человека Александр Брод.

«Межнациональный мир и согласие имеют для России огромное значение — они обеспечивают мир и гармонию в обществе. Согласие между народами способствует укреплению внутреннего единства, безопасности граждан», — сказал общественный деятель.

С его позицией согласился ректор Исламского института имени Мухаммаджана Хусаинова, советник муфтия по образованию, доктор исторических наук Рамиль Адыгамов.

Он отметил, что российское общество имеет многовековые традиции мирного сосуществования представителей самых разных национальностей, религий и этносов.