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Депутат ГД РФ предупредил о мошеннической рассылке от его имени

Пискарев заявил, что мошенники ведут переписку от его имени с фейковых аккаунтов

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Нина Зотина/РИА Новости

Мошенники создали фейковые аккаунты для рассылки просьб и предложений от имени председателя комитета Государственной думы РФ по безопасности Василия Пискарева. Об этом рассказал сам парламентарий, опубликовав соответствующее заявление в своем Telegram-канале.

«Коллеги сообщают, что с фейковых аккаунтов от моего имени рассылаются сообщения с различными просьбами и предложениями», — написал законодатель.

При этом он подчеркнул, что не пользуется мессенджерами для переписок подобного характера.

В конце депутат отметил, что уже обратился в правоохранительные органы. Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности мошенников и принимают меры для блокировки подставных аккаунтов.

18 июля глава подразделений киберразведки SOC CyberART в компании Innostage Максим Акимов заявил, что каждая пятая хакерская атака типа FakeBoss на территории страны оказывается успешной. Речь идет о взломах российских компаний, в рамках которых злоумышленники представляются руководителями этих организаций. Как сказал эксперт, в первой половине 2024 года количество таких атак увеличилось примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила, что ее пытались обмануть мошенники.

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