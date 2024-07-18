В Госдуме рассказали, какие изменения нужны в использовании маткапитала

В России нужно внести изменения в использование материнского капитала, в частности, предоставить многодетным возможность направлять средства на покупку автомобиля отечественного производства и соответствующих характеристик, например, минивэна. Об этом «Парламентской газете» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Но вопрос в том, чтобы гарантировать приобретение такого автомобиля без вторичного рынка. Несмотря на то, что российские автопроизводители говорят, что они готовы, вероятно, эта готовность существует еще не в достаточной мере», — отметила депутат.

Бессараб напомнила, что пока семьи могут направить маткапитал на улучшение жилищных условий, образование детей, с 2023 года — на частные детские сады.

8 июля президент России Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное» выступил за то, чтобы неиспользованные остатки материнского капитала в размере 10 тыс. рублей могли выплачиваться семьям. Глава российского государства отметил, что проблема с использованием оставшейся части материнского капитала действительно есть, она обсуждается с правительством.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, как будет выплачиваться неистраченный остаток маткапитала.