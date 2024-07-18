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В Херсонской области задержали члена незаконного вооруженного формирования

ФСБ РФ задержала участника «Крымско-татарского батальона» из Херсонской области

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ЦОС ФСБ РФ

Жителя села Червоное, расположенного в Херсонской области, задержали по делу об участии в деятельности вооруженного формирования «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

По информации ведомства, в 2016 году мужчина добровольно вступил в упомянутую организацию и принимал активное участие в ее деятельности. Из заявления следует, что одной из целей формирования является осуществление энергетической и водной блокады Республики Крым. Кроме того, члены «Крымско-татарского добровольческого батальона» посягают на территориальную целостность РФ и ведут вооруженную борьбу за возвращение полуострова в состав Украины.

В пресс-службе уточнили, что против подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ. Речь идет об участии в вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам страны.

Мужчина уже признал вину в совершении преступления. Он рассказал, что в составе формирования занимался транспортировкой участников «Крымско-татарского добровольческого батальона» на блокпосты. Речь идет об объектах, расположенных на российско-украинской границе.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) задержали женщину, планировавшую устроить теракт.

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