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В «Единой России» предложили штрафовать за дискредитацию ценностей

Депутат ЕР Хамзаев предложил штрафовать за дискредитацию семейных ценностей

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Депутат «Единой России» Султан Хамзаев предложил ввести в РФ штрафы за дискредитацию семейных ценностей. Его слова приводит РИА Новости.

«Выступаю за появление ответственности — как минимум административного наказания — за дискредитацию семейных отношений», — заявил Хамзаев.

По словам депутата, эта мера особенно актуальна в Год семьи. Он заявил, что РФ не хватает закона, охраняющего неприкосновенность семьи и защищающих молодых людей от деструктивной пропаганды и дискредитации семейных ценностей.

Хамзаев выразил убежденность в том, что понятие «дискредитация традиционных семейных ценностей» должно войти в законодательный оборот, однако определение ему не дал.

До этого актриса Ольга Будина заявила, что куклы Барби мешают формированию семейных ценностей у ребенка. Она отметила, что раньше дети могли играть в куклы, которые внешне напоминали детей, что способствовало развитию качеств матери в девочках.

Ранее Певцов призвал вместо запрета на чайлдфри активнее пропагандировать многодетность.

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