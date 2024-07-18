Почти 40% россиян ошибаются в оценке своего образа жизни

По данным соцопросов, большинство респондентов (более 70%) уверены, что именно образ жизни человека в большей степени влияет на состояние его здоровья. Но все это — субъективные представления участников опроса, на практике все оказалось совсем иначе. Это показало исследование, проведенное учеными Института общественных наук Президентской академии Андреем Покида и Натальей Зыбуновской, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В процессе ответа на вопросы 55,5% опрошенных заявили, что ведут здоровый образ жизни. За последний год существенных изменений не произошло, в прошлом году доля таких респондентов составляла 56,2%. Максимальный уровень был отмечен в 2021 году и составлял 63,7%.

Однако ранее проведенные исследования показали, что заявившие о ведении здорового образа жизни регулярно курят (15,7%), не соблюдают здоровый рацион и режим питания (21,8%), совсем не занимаются физкультурой и спортом в свободное время (37,5%). И только 11,2% (в 2010 году — 5,0%) придерживаются ЗОЖ: за прошедший год эта доля уменьшилась на 1,8 п. п.

«Противоречие между декларируемым отношением к ЗОЖ и реальными практиками поведения россиян отмечалось и в предыдущих исследованиях. При этом за время мониторинга (с 2008 года) оно несколько сгладилось, мы видим, что люди стали более ответственно подходить к сохранению своего здоровья и реализации основных принципов здорового образа жизни на практике. Это проявляется в увеличении физической активности людей, особенно вовлеченности физической культурой и спортом, снижении потребления алкоголя», — прокомментировал руководитель исследования, директор Центра социально-политического мониторинга Президентской академии Андрей Покида.

По результатам опроса 2024 года, чаще всего полностью не соблюдаются на практике принципы здорового образа жизни в возрастной группе 50-59 лет (16,3%).

Участники опроса выделили несколько факторов, что оказывает самое негативное влияние на состояние здоровья: стрессовые ситуации (в семье, на работе и др.) — 38,9%, несоблюдение здорового рациона и режима питания — 37,9%, малоподвижный образ жизни — 35,6%, нарушение сна (недостаток или неправильный режим) — 33,9%, вредные привычки — 27,1%.

Исследователи отметили, что 17,6% и 13,6% опрошенных указали в качестве негативных факторов несвоевременные обращения в медучреждения в случае заболеваний, в том числе самолечение, несоблюдение рекомендаций врача, игнорирование профилактических мероприятий.

Стрессовые ситуации как причину проблем со здоровьем чаще называют занятые умственным трудом (46,3%) и работающие удаленно (47,9%). Эти же категории занятых также больше выделяют для себя проблему малоподвижного образа жизни (43,1% и 49,3%).

На несоблюдение здорового рациона и режима питания чаще указывают работодатели (50,0%), а также респонденты с избыточным весом (46,3%), на нарушение сна (недостаток и неправильный режим) — занятые домашним хозяйством (46,9%), студенты (44,4%), женская аудитория (38,0%).

Чаще признаются в том, что вредные привычки негативно отражаются на состоянии здоровья, мужская аудитория (38,9%), работающие на себя (36,2%), работники физического труда (36,2%), а также временно не работающие граждане (35,7%). Каждый второй работодатель видит проблему со своим здоровьем при несоблюдении режима труда и отдыха (переработки, отсутствие отпуска).

А вот практика обращений в медицинские учреждения (к врачам) в случае недомоганий или болезней в мужской аудитории несколько ниже. Однако если мужчины и обращаются к врачам, то следуют их рекомендациям значительно в меньшей степени, чем женщины. Также, по мнению представителей сильного пола, наиболее негативное влияние на состояние их здоровья оказывает нарушение сна (недостаток сна и неправильный режим сна), несоблюдение здорового рациона и режима питания. В средних возрастных группах это прежде всего стрессовые ситуации (в семье, на работе и др.), в старшей — малоподвижный образ жизни.

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