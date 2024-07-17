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В МЧС рассказали о борьбе с пожаром на Пресненском валу

МЧС России сообщило о развертывании четырех участков тушения огня в Москве

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Телеграм-канал Осторожно, Москва

МЧС России сообщило о развертывании четырех участков тушения огня в административном здании на Пресненском валу в Москве. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале ведомства.

В МЧС оценили площадь пожара в административном здании в 700 кв. м. Перед этим отмечалось, что в борьбе с огнем участвуют сто человек.

«Для тушения пожара в Москве развернуты 4 боевых участка. <..> Водяные стволы поданы по всему периметру здания», — сообщила пресс-служба МЧС.

До этого к тушению выше упомянутого пожара в Центре цифровизации образования на Пресненском валу присоединился вертолет Ка-32.

16 июля в Москве загорелся ресторан грузинской кухни «Вкус огня».

По данным канала, загорелись двигатели в вентиляции, после возгорания посетители и работники были выведены из здания. Отмечается, что огонь удалось быстро сбить.

Ранее в китайской провинции Сычуань огонь охватил четыре этажа торгового центра.

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