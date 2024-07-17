Муфтий призвал наказать «без церемоний» блогера из Дагестана

Дагестанского блогера, растоптавшего православный крест, необходимо строго наказать по российскому законодательству. Об этом заявил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев, слова которого передает РИА Новости.

«Этого блогера необходимо оперативно наказать по закону, а не тыкать ему ни общественным порицанием, ни осуждением общины. Есть закон. Нарушил – отвечай. Без церемоний. Другого не дано», — заявил он.

17 июля агентство Ura.ru опубликовало видео, на котором мужчина растаптывает православный крест, сопровождая все оскорблениями в адрес верующих. После того как была раскрыта его личность, блогер записал видеоролик с извинениями, где оправдывался тем, что христиане «первые начали».

Несмотря на это, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру и МВД с просьбой найти блогера и привлечь его к ответственности.

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что действия блогера требуют проверки со стороны правоохранительных органов.

Ранее на растоптавшего православный крест дагестанца завели уголовное дело.