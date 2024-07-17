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На растоптавшего православный крест дагестанца завели уголовное дело

СК завел дело об оскорблении чувств верующих на растоптавшего крест дагестанца

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» в отношении уроженца Дагестана, который потоптался на православном кресте и снял это на видео. Об этом сообщил Telegram-канал СК.

В сообщении говорится, что следствие подозревает дагестанца в умышленном совершении действий в целях оскорбить православных верующих. Отмечается, что мужчину уже задержали и отвезли на допрос. Расследование обстоятельств случившегося продолжается.

17 июля агентство Ura.ru опубликовало видео, на котором мужчина растаптывает православный крест, сопровождая все оскорблениями в адрес верующих. После того как была раскрыта его личность, блогер записал видеоролик с извинениями, где оправдывался тем, что христиане «первые начали».

Несмотря на это, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру и МВД с просьбой найти блогера и привлечь его к ответственности.

Ранее певец Шарлот извинился перед патриархом Кириллом и верующими.

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