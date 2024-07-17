Путин рассказал об угрозе майнинговых ферм для россиян

Президент России Владимир Путин заявил о риске дефицита электроэнергии в отдельных регионах из-за роста числа ферм для майнинга криптовалют. Он привел в пример Иркутскую область и Бурятию, где уже наблюдаются подобные проблемы, сообщает РИА Новости.

«Но что здесь привлекает, должно привлекать наше внимание и что здесь настораживает? Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. Это уже отмечается в Иркутской области, в Бурятии, в Забайкальском крае», – подчеркнул президент.

По словам российского лидера, около 1,5% общего потребления электроэнергии России расходуется на майнинг криптовалют.

Путин отметил серьезность проблемы, связанной с майнинговыми фермами, отметив, что она может привести к негативным последствиям для предприятий, ЖКХ и населения в отдельных регионах. Он также упомянул о беспокойстве руководителей регионов по этому поводу.

До этого сообщалось, что майнинг криптовалют в России может получить официальный статус. Подобную инициативу поддержал Минфин.

Ранее Россия стала одним из крупнейших источников трафика на мировых криптобиржах.