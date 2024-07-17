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В СПЧ подтвердили информацию о смерти журналиста Шмарова

Глава СПЧ Фадеев подтвердил данные о смерти экс-главреда «Ведомостей» Шмарова

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Андрей Шмаров/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев подтвердил «Газете.Ru» информацию о смерти экс-главреда издания «Ведомости», журналиста Андрея Шмарова.

«Я знаю. Да, это так», — сказал Фадеев.

До этого о смерти Шмарова сообщил Telegram-канал Shot. По данным канала, 69-летний журналист сам вызвал себе скорую 1 июля. Он сказал медикам, что случайно упал у себя дома. В больнице у него диагностировали переломы ребер и инсульт. Шмарова экстренно госпитализировали. По данным Shot, врачи больше двух недель боролись за его жизнь, но он скончался.

В 1990-х Шмаров работал в «Коммерсанте», позже он возглавил журнал «Экперт». В 1997 году он вместе с Валерием Фадеевым основал рейтинговое агентство «Эксперт РА». Позже журналист работал еще в нескольких изданиях. В 2020 году его назначили главным редактором «Ведомостей», несмотря на протест журналистов издания. В 2021 году он покинул редакцию.

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