Стилист по прическам объяснила, как ухаживать за непослушными волосами

Непослушные волнистые и пушистые волосы требуют правильного ухода, это позволит облегчить укладку и избежать электризации. Об этом «Москве 24» рассказала свадебный визажист и стилист по прическам Ирина Белякова.

Так, она рекомендует использовать специальные шампуни, которые созданы специально для такого типа волос. В их составе должны быть питательные масла, которые укрепят и защитят локоны.

«Но самый важный пункт в уходе — это регулярное увлажнение. Будучи наполненными влагой, такие волосы всегда лучше укладываются и выглядят аккуратнее», — добавила Белякова.

По ее словам, стоит также использовать маски с высокой концентрацией питательных компонентов и кондиционер, который снизит пушение и облегчит расчесывание. Обладательницам сухих и поврежденных волос стилист советует применять еще и несмываемый кондиционер. Сушить такие волосы стоит естественным путем, заключила специалист.

Врач-трихолог «СМ-Косметология» Виктория Ощепкова до этого рассказала «Газете.Ru», что уход за выгоревшими на солнце волосами требует особого внимания и заботы, чтобы восстановить их здоровье и красоту. По ее словам, первый период времени нужно использовать преимущественно увлажняющие шампуни и кондиционеры (или средства для поврежденных волос).

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