Экс-посол назвал мотивы ареста граждан РФ в Австралии по подозрению в шпионаже

Обвинения в шпионаже, которые австралийские власти выдвинули против недавно арестованных в стране граждан РФ Киры и Игоря Королевых, являются плодом воображения австралийской разведки. Об этом заявил экс-посол Австралии и эксперт в области международной политики Тони Кевин, его слова передает РИА Новости.

Бывший дипломат также отметил, что арест российских граждан имеет шаткую правовую основу.

«Объявленный арест четы Королевых имеет весьма шаткую правовую основу. Без обид! Мотивом правительства [премьера Австралии Энтони] Альбанезе была демонстрация лояльности разведывательному альянсу «Пять глаз» во время присутствия министра [обороны Ричарда] Марлза на саммите НАТО», – заявил Кевин.

По его словам, Кира Королева имела весьма низкий чин в армии, который не позволял ей иметь доступ к секретной информации. Если она и виновата, то только в незначительном техническом нарушении, связанном с неправильным использованием официальной защищенной системы связи, подчеркнул дипломат в отставке.

О задержании Королевых стало известно 12 июля. Полиция нагрянула в их доме в Брисбене. По данным главы федеральной полиции страны Рис Кершоу, оказавшиеся под стражей супруги имеют двойное гражданство и уже более 10 лет живут в Австралии. В Кремле не стали комментировать задержание «российских шпионов».

Ранее Австралия потребовала от РФ отказаться от защиты обвиненных в шпионаже россиян.