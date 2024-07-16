В Запорожской области введены веерные отключения электроэнергии

На части Запорожской области произошли веерные отключения электричества. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, причиной проблем стал сбой в работе генерирующего оборудования.

В настоящее время отключения электроэнергии наблюдаются в Акимовском районе, отдельных населенных пунктах Мелитопольского городского округа и Мелитопольского района.

Балицкий отметил, что специалисты ГУП «Таврия-Энерго» проводят ликвидацию дефицита мощности.

До этого сообщалось, что на Ростовской атомной электростанции выявлены неполадки. Из-за сбоя в работе генерирующего оборудования станции в южных регионах России ввели временные ограничения потребления электроэнергии.

Перебои с электричеством произошли в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Пятигорске.

Пресс-служба Ростовской АЭС сообщила, что отключение энергоблока №1 не нарушило безопасной работы станции.

Ранее власти Ростовской области решили частично ограничить подачу электроэнергии на предприятия.