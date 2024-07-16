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Под Новороссийском ликвидировали пожар

Пожарные ликвидировали возгорание в районе заказника у Новороссийска

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Андрей Кравченко/VK

Пожарные ликвидировали возгорание в районе заказника у Новороссийска. Об этом сообщает Telegram-канал Оперативного штаба Краснодарского края.

«Лесной пожар под Новороссийском ликвидирован в 18.05», — заявили в оперштабе.

До этого специалисты ликвидировали открытое горение на территории Абраусского заказника под Новороссийском, где с 14 июля разгорелся лесной пожар.

Трава и лесной массив в районе хутора Дюрсо загорелись 14 июля. Позже огонь распространился на территорию туристической базы «Голубая волна». На этом фоне в Новороссийске был введен режим чрезвычайной ситуации. При этом в какой-то момент возгорание возникло и на территории баз отдыха «Фрегат», «Романтик» и «Моряк». В связи с оперативной обстановкой власти Новороссийска решили ограничить движение транспорта в сторону хутора Дюрсо.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили о пострадавших в результате лесного пожара.

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