Силовики пришли с обыском в администрацию района в Дагестане

Сотрудники МВД проводят обыски в администрации Бабаюртовского района Дагестана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на районную администрацию.

«Сотрудники МВД проводят выемку документов в администрации Бабаюртовского района. Они проверяют работу администрации за 2023–2024 годы. Администрация работает в штатном режиме», — заявил собеседник агентства.

9 июля бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова арестовали до 5 сентября. Его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. 5 июля он вышел на свободу после 10 суток ареста за нецензурную брань в общественном месте.

25 июня стало известно о задержании Омарова по статье о мелком хулиганстве. Бывший чиновник является отцом двух боевиков, устроивших теракт в Дагестане 23 июня. На допросе он признавался, что в течение нескольких лет знал об исповедовании его сыновьями ислама радикального толка (ваххабизма).

Ранее в Дагестане правоохранители приступили к работе по выявлению лиц, связанных с боевиками.