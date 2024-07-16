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Песков объяснил, почему на Украине большинство выступает против переговоров

Песков: число украинцев, выступающих за переговоры с Россией, будет расти

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Динамика на Украине меняется, выступающих за переговоры с Россией людей постепенно будет становиться больше. Об этом в интервью изданию Life заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все-таки динамика меняется. И постепенно число людей, которые будут больше склоняться к переговорным делам, наверняка будет расти», — сказал Песков.

Однако он подчеркнул, что большинство жителей Украины по-прежнему выступают против переговоров с РФ. На Украине работает машина по оболваниванию населения, заявил представитель Кремля.

По данным опроса социологического Центра Разумкова, за мирные переговоры для завершения конфликта с Россией выступает почти половина украинцев.

В настоящее время мирные переговоры с РФ поддерживают 43,9% опрошенных жителей Украины. Не согласны с ними 35% респондентов, а 21,1% не смогли сформулировать своей позиции по этому вопросу.

При этом подавляющее большинство опрошенных (82,8%) не считают для Украины возможным вывод украинских войск из четырех областей страны, о чем говорил президент России Владимир Путин. Против оставления этих территорий за Россией выступают 83,6% респондентов. Против отмены международных санкций в отношении РФ выступают 76,9% украинцев, а нейтральный статус страны не устроил бы 58,5% опрошенных.

Ранее экс-депутат Рады счел капитуляцию Украины выходом из конфликта с РФ.

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