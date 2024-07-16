Стало известно о причастности россиян к теракту в «Крокусе»

К теракту в подмосковном «Крокусе» причастна интернациональная команда с представителями из центральноазиатских и европейских стран, в их числе есть и граждане России. Об этом во время выступления в Совете Федерации сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, передает ТАСС.

По его словам, следствие продолжается.

«Но могу сказать, что это интернациональная команда с представителями разных стран. Это представители центральноазиатских стран, европейских стран, и россиян там очень много», — сказал Чиханчин.

До этого заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что финансовый след теракта в концертном зале «Крокус Сити Холла» ведет к зарубежным заказчикам.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Затем в здании разгорелся пожар.

Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников заявлял, что установлена причастность украинской военной разведки к теракту в «Крокусе».

Ранее Crocus Group заявила о планах восстановить «Крокус Сити Холл».