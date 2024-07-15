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Бывшего евродепутата, назвавшего СВО священным делом, объявили в розыск

Delfi: экс-евродепутата от Латвии Мамыкина объявили в розыск за поддержку РФ

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Бывшего депутата Европарламента от Латвии Андрея Мамыкина объявили в международный розыск. Об этом сообщает портал Delfi.

Мужчину обвиняют в «оправдании военных преступлений». При этом расследование его уголовного дела приостановлено из-за того, что выйти на связь с экс-евродепутатом не представляется возможным, так как он находится в России.

При этом бывший парламентарий, согласно его же собственным словам, на прошедших выходных побывал в Латвии.

Процесс в отношении Мамыкина открыли в сентябре 2023 года, после того, как в эфире телеканала «Россия 1» он заявил, что считает проведение специальной военной операции (СВО) на Украине великим и священным делом. За это ему грозит до 5 лет лишения свободы.

До этого в Латвии посадили в тюрьму пророссийскую активистку Елену Крейле, которая размещала на окнах своего дома самодельные флаги России, включая один с надписью »Путин мой друг». Она проведет в колонии 3 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Псковской области пообещали принять депортированных из Латвии россиян.

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