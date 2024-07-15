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Россиян предупредили о риске нарваться на мошенников, играя в Hamster Kombat

Эксперт по безопасности Шутов: геймеров в Hamster Kombat подстерегают мошенники

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Shutterstock

Играя в популярную игру Hamster Kombat, впрочем, как и в любые другие, велик риск нарваться на мошенников. Об этом в интервью RT предупредил преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов.

«Прежде всего существует множество ботов и пабликов, которые обещают обменять виртуальные монеты на реальные деньги. Однако эти предложения часто оказываются обманом», — сообщил эксперт.

Также, по его словам, злоумышленники могут запросить у пользователя номер карты и код из СМС якобы для перевода денежных средств. Кроме того, мошенники предлагают игрокам ссылку со своим ботом, который маскируется под приложение Hamster Kombat, затем перехватывается вся личная информация, отметил Шутов.

Специалист призвал с осторожностью относиться к любым запросам, касающимся предоставления личных данных.

Hamster Kombat — это вирусная игра в жанре кликер, в которой пользователи зарабатывают очки, нажимая на хомяка на экране. Разработчики обещают, что после листинга игроки смогут конвертировать баллы в реальную криптовалюту. Однако экс-глава Binance СНГ Владимир Смеркис предупреждает, что из-за большого числа участников распределение токенов будет сложным, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует не рассчитывать на возможность заработать значительную сумму в игре.

Ранее россиян предостерегли от покупки токенов Hamster Kombat на этапе предпродажи.

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