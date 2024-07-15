В Клину появились новые автобусы

В Клину на рейсы вышли новые ЛиАЗы «Мострансавто», сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Автобусы вышли на маршруты № 22, № 27 и № 49.
В ведомстве отметили, что новые автобусы оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, и электронными рейсоуказателями.
Также в автобусах установлены валидаторы для бесконтактной оплаты проезда и USB-розетками.
У автобусов увеличена и пассажировместимость. Теперь в автобусе 41 посадочное место.
Для удобства пассажиров в салоне оборудованы багажные полки.