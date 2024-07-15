В Клину появились новые автобусы

В Клину на рейсы вышли новые ЛиАЗы «Мострансавто», сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Автобусы вышли на маршруты № 22, № 27 и № 49.

В ведомстве отметили, что новые автобусы оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, и электронными рейсоуказателями.

Также в автобусах установлены валидаторы для бесконтактной оплаты проезда и USB-розетками.

У автобусов увеличена и пассажировместимость. Теперь в автобусе 41 посадочное место.

Для удобства пассажиров в салоне оборудованы багажные полки.