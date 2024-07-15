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Почти половина украинцев поддерживают начало мирных переговоров с Россией

Центр Разумкова: 43,9% жителей Украины поддерживают мирные переговоры с РФ

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

За мирные переговоры для завершения конфликта с Россией выступает почти половина украинцев. Таковы данные опроса социологического Центра Разумкова, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

В настоящее время мирные переговоры с РФ поддерживают 43,9% опрошенных жителей Украины. Не согласны с ними 35% респондентов, а 21,1% не смогли сформулировать своей позиции по этому вопросу.

При этом подавляющее большинство опрошенных (82,8%) не считают для Украины возможным вывод украинских войск из четырех областей страны, о чем говорил президент России Владимир Путин. Против оставления этих территорий за Россией выступают 83,6% респондентов. Против отмены международных санкций в отношении РФ выступают 76,9% украинцев, а нейтральный статус страны не устроил бы 58,5% опрошенных.

В отношении последнего пункта издание отмечает, что 22% украинцев в настоящий момент поддерживали бы нейтральный статус страны, наибольшее количество сторонников этой идеи наблюдается на юге Украины (39%).

14 июня Путин, выступая в МИД России, заявил, что предлагает следующий мирный план — Киев должен вывести свои войска с территории Луганской народной республики (ЛНР), Донецкой народной республики (ДНР), Херсонской и Запорожской областей. Также, по его словам, Украина не должна вступать в НАТО. Российский лидер отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на данные условия и начнутся мирные переговоры.

О том, чем может закончиться конфликт на Украине и как может выглядеть мир — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали, что Украина не исключает переговоров с Россией.

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