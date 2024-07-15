Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Адвокаты Навальной обжаловали ее заочный арест в России

Басманный суд: защита обжаловала заочный арест Юлии Навальной

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Защита обжаловала постановление о заочном аресте Юлии Навальной по обвинению в экстремизме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Басманный суд Москвы.

Отмечается, что в суд поступила апелляционная жалоба.

9 июля Басманный суд Москвы согласился с ходатайством следствия и постановил заочно арестовать Навальную по обвинению в участии в экстремистском сообществе. Женщину арестуют на два месяца, как только она окажется на территории России.

Решение суда последовало после того, как в апреле МВД начало экспертизу заявлений Навальной на предмет призыва к новым санкциям против России. В полицию с запросом в отношении вдовы Алексея Навального обратился депутат Госдумы Андрей Альшевских.

В июне Навальная встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Французский лидер и Навальная обсудили, как Париж может помочь российскому гражданскому обществу, в том числе за пределами РФ.

11 июля Росфинмониторинг внес Юлию Навальную в перечень террористов и экстремистов.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о шансах Юлии Навальной приехать в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами