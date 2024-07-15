Адвокаты Навальной обжаловали ее заочный арест в России

Защита обжаловала постановление о заочном аресте Юлии Навальной по обвинению в экстремизме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Басманный суд Москвы.

Отмечается, что в суд поступила апелляционная жалоба.

9 июля Басманный суд Москвы согласился с ходатайством следствия и постановил заочно арестовать Навальную по обвинению в участии в экстремистском сообществе. Женщину арестуют на два месяца, как только она окажется на территории России.

Решение суда последовало после того, как в апреле МВД начало экспертизу заявлений Навальной на предмет призыва к новым санкциям против России. В полицию с запросом в отношении вдовы Алексея Навального обратился депутат Госдумы Андрей Альшевских.

В июне Навальная встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Французский лидер и Навальная обсудили, как Париж может помочь российскому гражданскому обществу, в том числе за пределами РФ.

11 июля Росфинмониторинг внес Юлию Навальную в перечень террористов и экстремистов.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о шансах Юлии Навальной приехать в Россию.