Эксперт дала советы, как отказать начальнику в сверхурочной работе

Если просьбы задержаться или выполнить рабочие задачи в свободное время происходят на регулярной основе — это повод задуматься и дипломатично очертить границы. Об этом «Газете.Ru» рассказала Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».

Для начала специалисту нужно знать о своих правах.

«Как работник вы «продаете» часы своего времени и профессиональные навыки, за это вам платят деньги. Поэтому постоянные бесплатные переработки — это не совсем правильная ситуация. Конечно, вы можете «продавать» свое время не за деньги, а за социальные «плюшки» — уважение коллег, одобрение начальника, новый опыт, повышение навыков, чувство собственного удовлетворения. Но здесь вы должны сами определить, насколько далеко вы готовы зайти ради такой награды», — объяснила она.

По закону за переработки должны платить, только если работодатель сам попросил вас об этом и оформил соответствующий приказ. В остальных случаях вы действуете вне Трудового кодекса РФ. Такие задержки на работе — это ваша инициатива, никто не обязан за это платить или учитывать старания другим образом.

«Если вам каждый день приходится задерживаться из-за слишком большого объема работ, который действительно невозможно выполнить в рабочие часы, вы перегружены. Проанализируйте, выполняете ли вы только свои обязанности или на вас незаметно перешли чьи-то еще; адекватные ли сроки для выполнения задач вам ставят», — рекомендовала эксперт.

Если с этим есть проблемы и вам некомфортно работать больше установленного рабочего времени, стоит поговорить с руководством. В разговоре лучше не рубить с плеча, а обосновать все фактами и доказательствами и придерживаться делового тона разговора.

«Постарайтесь на конкретных примерах обосновать начальству, сколько времени уходит на ваши текущие задачи. Покажите, например, что создание презентации занимает не один час, а восемь. Объясните, что вам сложно справляться с чужими делами — от этого страдают собственные задачи, а внимание рассеивается. Пусть ваш диалог станет не поводом для конфликта, а возможностью для более эффективного сотрудничества», — сказала Санина.

Если вы чувствуете, что вам не хватает профессиональных навыков, самое время их подтянуть. Найдите обучающие курсы или книги в интернете и занимайтесь сами. Либо попросите компанию оплатить ваше обучение или приставить к вам наставника, который поможет быстро погрузиться в тему.

Самореализация на работе — это отлично, но не стоит забывать про баланс. Помимо работы, в жизни есть место для отдыха и хобби, времени с семьей и личных увлечений, путешествий и развития новых навыков. Совмещать все это непросто, если у вас нет свободных часов.

«Для наглядности попробуйте выстроить «колесо баланса» — визуализацию, позволяющую оценить достижения в каждой из сфер и выделить приоритетные направления, требующие особого внимания. Вы увидите распределение текущих приоритетов и поймете, каким сферам хотите уделить больше времени. Это должно мотивировать вас работать эффективнее и не задерживаться на работе», — резюмировала специалист.

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