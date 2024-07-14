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В суд поступило дело экс-замглавы Минсельхоза Бажанова

Дело экс-замглавы Минсельхоза Бажанова поступило в суд для заочного рассмотрения

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Shutterstock

В Тверской суд Москвы для заочного рассмотрения по существу поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Минсельхоза Российской Федерации Алексея Бажанова, объявленного в международный розыск. Об этом сообщает РИА Новости.

В суде подчеркнули, что дело в отношении Бажанова поступило на рассмотрение по существу.

В публикации отмечается, что дело касается хищения 1,15 млрд рублей кредита, который был выдан Россельхозбанком структурам холдинга «Маслопродукт». Его основателем является Баженов.

В 2013 году Тверской суд арестовал бывшего замминистра сельского хозяйства Алексея Бажанова и его предполагаемого подельника Романа Малова. Как считает следствие, экс-чиновник и его сообщники в 2008—2009 годах причинили ущерб компании «Росагролизинг» на сумму более 1 миллиарда рублей, перечисленных на закупку оборудования для производства подсолнечного масла. Оба подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Ранее суд вынес приговор бывшему руководителю АО «Тольяттиазот».

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