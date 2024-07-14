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МВД Белоруссии пресекло сбор неонацистов под Пинском

МВД Белоруссии пресекло под Пинском мероприятие неонацистов

Сотрудники белорусской милиции пресекли под Пинском в Брестской области Белоруссии мероприятие неонацистов. Об этом говорится в Telegram-канале МВД Белоруссии.

Отмечается, что брестские милиционеры получили оперативную информацию, что группа лиц неонацистских взглядов под предлогом проведения концерта планирует закрытое незаконное массовое мероприятие в Пинском районе.

Сообщается, что были установлены 56 участников мероприятия из Минска, Гродно, Витебска, Бреста, Пинска и Лунинца.

«В настоящее время 11 граждан привлечены к административной ответственности за распространение нацистской символики и экстремистских материалов», — говорится в сообщении. Два организатора сбора из Пинского района привлечены к ответственности за нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий.

В июне в Брестской области Белоруссии прошли учения по проверке готовности государственных органов к реагированию на террористические акты. В учениях принимали участие подразделения Комитета государственной безопасности, МВД, Государственного пограничного комитета, Минобороны, МЧС, а также других ведомств.

Ранее в Минске задержали мигрантов по подозрению в подготовке терактов.

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