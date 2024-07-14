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В Тунисе арестовали главу оппозиционной исламистской партии «Ан-Нахда»

Mosaique: в Тунисе арестован глава исламистской партии «Ан-Нахда» Аджми Лурими

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Тунисе полицейские арестовали в населенном пункте Бордж эль-Амри неподалеку от столицы генерального секретаря оппозиционной исламистской партии «Ан-Нахда» Аджми Лурими и двух его однопартийцев. Об этом сообщает радиостанция «Mosaique FM».

О причинах ареста власти пока не сообщают. Как отметили соратники Лурими по партии, он не преследовался судебными органами.

Отмечается, что в начале этого года основатель и лидер партии «Ан-Нахда» 82-летний Рашид Ганнуши, который составлял оппозицию действующему президенту страны Каису Саиду, был осужден на три года тюрьмы за получение финансирования из-за рубежа. В мае апелляционный суд Туниса оставил приговор в силе.

До этого прокуратура Токио официально заявила, что депутат нижней палаты парламента Ёситаку Икэду, входивший во фракцию от правящей Либерально-демократической партии страны, арестован «за откат».

Ранее в Белоруссии суд назначил тюремные сроки нескольким оппозиционерам.

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